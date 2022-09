La pièce de théâtre « True West », ou « L'Ouest, le vrai », est à l'affiche du Théâtre TOM, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 6 septembre au 13 novembre.





Cette œuvre, écrite par Sam Shepard et créée en 1980 aux Etats-Unis, a été nominée pour le prix Pulitzer de théâtre en 1983 et pour les Tony Awards dans quatre catégories en 2000. Elle fait partie d'une trilogie familiale du dramaturge américain, qui comprend « Malédiction de la classe affamée » et « Enfant enterré ».





Austin et Lee sont deux frères que tout oppose, qui se détestent et qui se jalousent. A travers leur histoire, la pièce dénonce la cupidité des hommes, l’effondrement de la famille et la perte du sens de la vie humaine.

.

Date : du 6 septembre au 13 novembre 2022

Lieu : Théâtre TOM à Séoul