Théâtre : « Bazar Bokgil »

Une nouvelle pièce de théâtre intitulée « Bazar Bokgil » est jouée au Hansung Art Hall à Séoul, à partir du 8 septembre et jusqu’au 2 octobre.





Cette pièce, créée en 2017 à Busan, est une comédie dramatique sur le thème de la famille, qui fait osciller le public entre rire et émotion.





Gyeong-seok est le patron du magasin « Bazar Bokgil » qui vend tout et n’importe quoi depuis plus de 30 ans. Il est en conflit avec son fils, Bokgil, qui lui reproche de tenir une boutique qui n’est plus au goût du jour. Un jour, il apprend que sa femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Tous les membres de la famille se mobilisent pour lui remémorer des souvenirs.





Date : du 8 septembre au 2 octobre 2022

Lieu : Hansung Art Hall à Séoul