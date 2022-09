Le FAM&FAM Festa va se tenir à Chuncheon

Date : du 15 au 18 septembre

Lieu : Lego Land à Chuncheon





La ville de Chuncheon dans la province de Gangwon accueillera l’édition 2022 du « FAM&FAM Festa » signifiant le festival des familles et des fandoms. L’événement se tiendra durant quatre jours, à savoir du 15 au 18 septembre devant le parc d’attraction Legoland, qui a ouvert ses portes le 5 mai dernier, à l’occasion de la Journée des enfants en Corée du Sud. Louis nous en avait parlé dans sa rubrique Un regard sur la Corée.





Lors du premier jour du festival, le public va recevoir l’auteur-compositeur-interprète David Oh, l’interprète de chants traditionnels Song So-hee et plusieurs célèbres vocalistes comme JK Kim Dong-wook, Kim Jang-hoon et In Sooni. Des groupes de musique indé comme Messgram, Monni et Nobrain prendront le relai le vendredi 16 septembre. Ils vont partager la scène avec la rappeuse Cheeta et le vocaliste et compositeur Zion.T.





La line-up du troisième jour est tout aussi reluisant grâce à la participation de nombreuses stars comme Hyo-rin de Sistar, le trio mixte Koyote et des groupes de rock comme Dickpunks et Crying Nut. Enfin, le festival se terminera en beauté avec des performances données par notamment la vocaliste Baek Ji-young, le quartette masculin Romantic Punch et l’interprète de trot Hong Jin-young.