BTS va monter sur scène au Busan Asiad Main Stadium

ⓒ Big Hit Music

BTS, ambassadeur de l’Expo 2030 à Busan, donnera un concert baptisé « BTS in BUSAN » afin de promouvoir la candidature de la ville sud-coréenne pour l'organisation de cet événement international.





Selon son agence Big Hit Music, le spectacle se déroulera le 15 octobre au Busan Asiad Main Stadium, situé à 450 km au sud-est de Séoul. Pour rappel, le septuor a déjà organisé un concert dans ce lieu emblématique qui peut accueillir près de 54 000 spectateurs.





L’événement sera également diffusé en direct sur un grand écran installé dans un parking extérieur du terminal passagers international du port de Busan pour créer une ambiance festive dans toute la ville. Le concert en présentiel comme celui retransmis seront complètement gratuits. La municipalité de Busan prévoit alors des mesures sanitaires strictes afin d'éviter la multiplication des cas de COVID-19 après le show.