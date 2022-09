Treasure s’apprête à faire son come-back

Treasure va sortir le 4 octobre son deuxième mini-album baptisé « THE SECOND STEP : CHAPTER TWO ». C’est ce qu’a confirmé son agence YG Entertainment. Le boys band a également confirmé son prochain concert qui se déroulera les 12 et 13 novembre dans la capitale sud-coréenne.





A noter que le boys band est formé par les vainqueurs de l’émission de survie « YG TREASURE BOX » lancée en novembre 2018 et en janvier 2019 par le label auquel appartient entre autres Blackpink. Le groupe s’est déjà produit en concert à guichets fermés les 9 et 10 avril dernier au parc olympique à Séoul sous le titre « TRACE ».





Ce n’est pas tout. 155 000 tickets pour sa tournée japonaise comprenant 17 spectacles dans six villes différentes ont été tous vendus seulement quelques minutes après le lancement de la billetterie en ligne.