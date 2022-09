ODD BRICK FESTIVAL 2022 : Hyo-ryn va être de la partie

ⓒ Bridge Entertainment

Hyo-ryn voit sa popularité dépasser les frontières sud-coréennes. La vocaliste vient de rejoindre le line-up de l’édition 2022 du festival ODD BRICK, qui se tiendra le 23 septembre à Yokohama au Japon.





Il s’agit du nouveau festival de musique au Japon lancé par Creativeman, qui organise chaque année le Summer Sonic, le plus grand événement musical au Japon. Hyo-ryn qui a d’abord fait ses débuts au sein du quartette féminin Sistar est de plus en plus reconnue comme soliste féminine incontournable de la musique populaire sud-coréenne.





Depuis sa victoire lors de la saison 2 de l’émission « QUEENDOM » diffusée entre mars et juin de cette année, sa communauté de fans ne cesse de s’agrandir au pays du Matin clair comme ailleurs.