L’édition 2022 du GIMF aura lieu les 15 et 16 octobre à Gimpo

Le Gyeonggi Indie Music Festival mieux connu sous son sigle « GIMF » sera organisé les 15 et 16 octobre au Gimpo Aramarina, qui est un complexe culturel situé le long du canal d’Ara. Il s’agit du plus grand rendez-vous musical dédié aux artistes indies organisé collectivement par la province de Gyeonggi et la municipalité de Gimpo.





Le GIMF tenu l’an dernier en ligne sur fond de propagation du COVID-19 se tiendra cette année en présentiel pour le plus grand bonheur des festivaliers. Une vingtaine de groupes ou de musiciens figurent sur le line-up où se trouvent notamment Crying Nut, Ash Island, Billy Carter et Jannabi. Ce dernier qui s’est produit en concert devant 30 000 spectateurs réunis en plein air à Sungnam va se rendre de nouveau dans la province de Gyeonggi qui entoure Séoul.