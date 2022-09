Les nouveaux visages de l’industrie culturelle en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

La Corée du Nord semble avoir découvert cette année de nouveaux talents dans le domaine des arts du spectacle, notamment dans les secteurs du cinéma et des séries télévisées, signe d'un changement de génération dans l’industrie culturelle. D'aucuns spéculent que cette tendance pourrait conduire à une évolution globale de la politique clé des affaires culturelles du pays, laquelle s'est peu développée.





« Les nouvelles célébrités pourraient devenir des icônes modernes et insuffler un vent nouveau sur l'industrie du divertissement. Il est, on le sait, très coûteux d'investir dans la technologie et les équipements, mais en utilisant de nouveaux artistes, le Nord pourrait détourner l'attention du public à des coûts relativement faibles, tout en revigorant l'industrie culturelle. Il reste toutefois à voir si les nouveaux visages entraîneront un changement tangible dans la politique culturelle et artistique du pays », explique Lee Ji-soon, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Seul l'avenir permettra de déterminer si cette jeune génération d'artistes pourra devenir un véritable outil d'influence sur la politique nationale, ainsi qu’un levier de développement économique, ou, au contraire, se révéler n’avoir été qu'une tentative vaine, et illusoire, sans réel effet bénéfique sur la population.