Emmy Awards : « Squid Game » décroche six récompenses

Une nouvelle consécration marquante pour « Squid Game ». La série sud-coréenne sur Netflix a obtenu au total six prix aux Emmy Awards, considérés comme l’équivalent des Oscars de la télévision américaine.





Lors de la cérémonie de la 74e édition, tenue lundi à Los Angeles, Lee Jung-jae, l’acteur principal de la série, a remporté le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. De son côté, le réalisateur de cette œuvre mondialement connue, Hwang Dong-hyuk, s’est vu attribuer la distinction de la meilleure réalisation. Il s’agit des toutes premières récompenses pour une série télévisée non anglophone dans ces deux catégories. Cependant, « Squid Game » a dû laisser filer le prix de la meilleure série dramatique au profit de son grand concurrent américain « Succession ». Une petite déception aussi pour O Yeong-su, Park Hae-soo et Jung Ho-yeon nommés pour leur second rôle.





Toutefois, l’œuvre sud-coréenne totalise six récompenses. En effet, elle avait déjà raflé quatre trophées aux Creative Emmy Awards organisés le 5 septembre en amont de la cérémonie principale : la meilleure actrice invitée décernée à Lee You-mi, les meilleurs effets visuels, la meilleure cascade et le meilleur décor.





Pour rappel, « Squid Game » raconte l’histoire de 456 candidats désespérés qui sont invités à participer à des jeux d’enfants coréens avec au final un gros lot pour l’unique et dernier gagnant au détriment de la mort des perdants. C’est un thriller social qui dénonce la loi de la jungle, un monde où le vainqueur monopolise tout le profit et la société des classes modernes. Et le grand public s’y retrouve bien. Cet aspect a été relevé par New York Times. Forbes a, pour sa part, parlé de l’une des œuvres les plus étranges et fascinantes de Netflix, tout en appréciant les interprétations excellentes et les personnages inoubliables.





Ce feuilleton a provoqué un engouement inouï. Ainsi, « Squid Game » s’est imposé comme la série la plus regardée dans le monde entier. Son syndrome témoigne bien de la puissance de la hallyu, la vague culturelle coréenne, qui s’est illustrée d’abord avec la k-pop et ensuite avec le k-cinéma.