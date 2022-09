Voyage en bus à travers la Corée du Sud

Les bus ne désemplissent pas au sud du 38e parallèle et surtout en période de fêtes comme à Chuseok. Ce moyen de transport, souvent le dernier choix, cache bien des avantages et des trésors répandus à travers toute la Corée du Sud. Ainsi, à l’occasion de cette fête de la pleine lune et des moissons, nous nous rendons dans le sud-est du pays, dans la ville de Busan, en autocar. Mais pourquoi les voyages en bus sont-ils si populaires au pays du Matin clair ?





ⓒ Getty Images Bank, YONHAP News

Nous savons que le premier inconvénient est le temps. De fait, il faut entre 5 et 6h pour passer de Séoul à la ville portuaire de Busan, quand ça roule très bien. Du coup, pendant les congés de Chuseok, comptez beaucoup plus. Cependant, l’un des avantages premiers est certainement le large rayon de choix de tarifs offerts par les compagnies routières. Il n’y en a pour tous les porte-monnaie. De plus, la fréquence des autocars partant pour le Sud offre une plus grande disponibilité et un emploi du temps flexible. Vous pouvez choisir de partir de jour comme de nuit et il y a généralement des cars qui partent toutes les heures.





ⓒ Elody Stanislas

ⓒ Elody Stanislas

Ne nous gardons pas de vanter le plus gros avantage du voyage en bus. Car il offre un paysage touristique que l’on n’aurait pas le temps de voir avec un train à grande vitesse comme le KTX, par exemple. Vous faites des expériences impossibles à réaliser dans les trains puisqu’en général peu d’activités y sont proposées. En revanche, dans une aire de repos routière, plus qu’une pause pipi, vous trouverez des appareils de massage, des restaurants et autres stands de nourriture pour vous restaurer en plus des boutiques de souvenirs et parfois même des aires de jeux ou autre activités touristiques.





ⓒ Elody Stanislas