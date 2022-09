Rocket Punch part à la conquête de l’archipel japonais

ⓒ woollim Entertainment

Rocket Punch s’apprête à conquérir le public japonais ! Selon l’affiche postée le 5 septembre dernier par l’agence Woolim Entertainment sur ses réseaux sociaux, le girls band va sortir le 5 octobre prochain son premier opus officiel japonais « DOKI DOKI LOVE ».





Représenté par le titre phare éponyme, cet album contiendra plusieurs nouveautés comme « Pit-A-Pat » et « Wonderland », une première ballade entièrement chantée en japonais. Ce n’est pas tout. « Bubble Up ! », morceau principal du premier mini-album, « Fiore », le tout premier single de Rocket Punch sortis dans le pays voisin et « Ring Ring » diffusé en mai 2021 y seront présentés en version japonaise.





Pour rappel, Rocket Punch a intégré le top 10 du fameux classement Oricon au Japon avec son premier EP « Bubble Up ! ». Quant à « Fiore » dévoilé en juin dernier, il a pris la tête du hit-parade Tower Records.