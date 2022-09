Comédie musicale : « Modigliani »

Le Yes24 Stage à Séoul présente du 14 septembre au 4 décembre deux comédies musicales inspirées chacune de la vie réelle d’Amedeo Modigliani et d’Egon Schiele, deux peintres considérés comme des « artistes maudits ». Ces deux pièces sont jouées l’une après l’autre par les mêmes comédiens sur une scène identique.





La première des deux qui s’intitule « Modigliani » tente de faire la lumière sur la vie de l’artiste italien connu pour ses portraits de femmes au visage ovale. Né et formé en Italie, Amedeo Modigliani s’installe au début du XXe siècle à Paris, alors capitale des avant-gardistes. Il peint ses modèles au gré de son inconscient au lieu de coller à leurs apparences. Ses œuvres restent pourtant incomprises pendant de longues années. L’artiste à l'âme bohémienne rencontre Jeanne Hébuterne, qui devient sa muse, et organise sa première exposition personnelle. Cependant, déjà de santé fragile, il se noie dans l’alcool et la drogue et disparaît prématurément à l’âge de 35 ans.





Dans ce spectacle écrit par Baek Hye-bin sur des musiques composées par Moon Dong-hyeok, on retrouve notamment Kim Jun-young et Yoon Seung-woo dans le rôle de Modigliani et Keum Jo et Lee Chae-min dans celui d’Hébuterne.





Date : du 14 septembre au 4 décembre 2022

Lieu : Yes24 Stage à Séoul