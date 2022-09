Comédie musicale : « Egon Schiele »

Deux comédies musicales ayant pour personnage principal des « peintres maudits » sont présentées du 14 septembre au 4 décembre au Yes24 Stage situé dans le quartier de Daehangno à Séoul. Ces deux pièces, à savoir « Modigliani » et « Egon Schiele », sont jouées l’une après l’autre sur une même scène. C’est aux spectateurs de choisir de voir l’une des deux ou les deux.





La seconde des deux pièces, « Egon Schiele », porte sur la vie tumultueuse du peintre expressionniste autrichien. Formé à l’Académie des beaux-arts de Vienne, Egon Schiele produit d’innombrables autoportraits comme si sa propre existence était au centre de son intérêt artistique. Après sa rencontre avec sa muse Wally Neuzil, le peintre réalise des œuvres de plus en plus provocantes et se retrouve en prison en 1912 pour atteinte aux bonnes mœurs, ce qui lui a valu une certaine publicité. Sa période d’épanouissement artistique sera pourtant de courte durée, puisqu’en 1918 il succombe à la grippe espagnole à l’âge de 28 ans.





Date : du 14 septembre au 4 décembre 2022

Lieu : Yes24 Stage à Séoul