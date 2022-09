La pièce de théâtre « Les Trois sœurs » est à l’affiche du Sewoo Art Center, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 16 septembre au 2 octobre.





Il s'agit de l'une des plus célèbres pièces de théâtre du plus grand auteur russe, Anton Tchekhov. Ce spectacle, qui a pour décor la Russie du début du XXe siècle, décrit la vie de trois femmes tiraillées entre l'espoir, la frustration et la colère.





Dans une ville de province en Russie, les trois sœurs Prozorov, Macha, Olga et Irina s'ennuient. Leur seul rêve est de retourner vivre dans leur ville natale, Moscou. Pourtant, elles se heurtent sans cesse à des obstacles et l'espoir cède petit à petit la place au désespoir.





