« Le plus grand spectacle sur Terre » de Kim Hee-sun

Lorsque je suis sorti de l’abri par la lourde porte d’entrée en acier, des pétales de fleurs de couleurs diverses virevoltaient au milieu de la lumière blanche. J’ai levé les yeux pour voir une énorme soucoupe volante flottant au-dessus de la ville. Je me suis rendu compte que ce que je pensais être des pétales de fleurs étaient en fait des confettis tombant du ciel.





« La ville de W est un point stratégique militaire où se trouvent le quartier général de l’armée de campagne et le commandement du soutien opérationnel du 1er corps d’armée de la République de Corée. Ce n’est pas un hasard si une soucoupe volante a choisi cette ville. Nous ne devons pas nous laisser berner par leur geste pacifique. »





Les opinions divergeaient sur la raison pour laquelle un ovni avait choisi d’apparaître au-dessus d’une petite ville sud-coréenne de la province de Gangwon.





- Extrait de l’émission









Depuis des années, cet historien amateur interrogeait des citoyens de tous horizons qui avaient été témoins de la soucoupe volante. Or, son travail aurait pu être inutile et dénué de sens. Parce qu’un nombre croissant de chercheurs ont publié des résultats de leurs études affirmant que le fameux incident aurait pu être faux.





몇 년 전부터 그 아마추어 사학자는 오래 전 비행접시를 목격했던

각계각층의 시민들을 대상으로 인터뷰를 진행해 오고 있었다.

그러나 어쩌면 그의 작업은 불필요하고도 무의미한 일일지도 몰랐다.

최근 들어 점점 많은 학자들이 당시 일어났던 W시의 비행접시 사건이

그저 하나의 허구에 불과할지도 모른다는 연구 결과를

속속 발표하고 있기 때문이다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Cette nouvelle laisse une question sur nos vies et notre histoire : l’histoire écrite n’est-elle constituée que de faits ? Les événements qui ont eu lieu dans la ville de W étaient un fait indéniable pour ses habitants. Des témoignages de plusieurs d’entre eux attestent de la véracité de l’incident. Mais avec le temps, celui-ci a fini par être enregistré dans l’histoire comme un exemple de l’hypnose collective. Le réel devient ainsi fiction. Une telle conclusion nous amène à nous demander si l’histoire et tout document qui prétend être vrai sont complètement véritables. Un événement peut produire à la fois de vraies et de fausses informations et fait naître une idée chez les gens qui le documentent ou l’interprètent à leur avantage. Ce récit nous dit que l’humanité devrait travailler plus dur pour s’approcher de la vérité.









Le nom de la ville de W a été ajouté sur la liste des événements historiques tragiques et farfelus qui avaient provoqué une hypnose collective.





Néanmoins, à en juger par les archives laissées par un historien inconnu, tous ces événements semblaient avoir réellement eu lieu.





En tout cas, cet homme a mis en ordre les entretiens avec les citoyens et a clos le dossier après avoir rédigé un commentaire à la toute fin de la dernière page.





« Si la soucoupe volante apparue au-dessus de la ville de W avait lancé une attaque et si quelque chose comme une guerre spatiale s’était produite, cet incident aurait pu rester dans les mémoires, d’une manière totalement différente. Heureusement, ou peut-être malheureusement, l’objet non-identifié a disparu tranquillement et la ville a repris son quotidien paisible. Comme toutes les choses ordinaires, le passé a été oublié et ce que les gens avaient vécu est maintenant considéré comme faux. La situation a pris fin et rien ne s’est donc passé. »





물론 이미 학계에선, 주민 전체가 집단 최면 상태에 빠져들었던

비극적이고도 희극적인 역사적 사건의 증례 목록에

W라는 도시의 이름을 추가한 상태였다.





하지만 그럼에도 불구하고, 무명의 사학자가 남긴 기록물 속에서

그 모든 일은 여전히 실재했던 사건이자 생생한 진실처럼 보인다.





어쨌든 그는 인터뷰 자료들에 대한 대충의 정리를 끝내고

맨 마지막 장에 아래와 같은 코멘트를 적은 다음 파일을 덮었다.





‘만약 그 때 W시 상공에 나타난 비행접시가 공격을 감행했다면,

그래서 우주전쟁 비슷한 사태라도 벌어졌다면,

사건은 다른 식으로 기억됐을지도 모른다.

그러나 불행인지 다행인지 비행접시는 조용히 사라졌고,

그저 평온한 일상이 한 없이 계속됐을 뿐이다.

모든 평범함이 그렇듯 과거는 잊혀갔고,

사람들이 겪은 일들은 허구가 되었다.

상황은 종료됐으며, 결국 아무 일도 일어나지 않았던 것이다.’









Auteur : Kim Hee-sun (1972 – )

- Débuts littéraires : en 2011 avec la publication de sa nouvelle « La naissance de l’éducation ».