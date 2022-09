Jero Yun, réalisateur de film et auteur de son premier roman « La troisième planète »

Connu pour son documentaire sur une nord-Coréenne « Madame B » chez les francophones et pour un autre sur le défunt animateur légendaire Song Hae, le réalisateur Jero Yun attend la publication de son premier roman en octobre.





©Jero Yun

Intitulée « The third earth » ou « La troisième planète » en français, cette histoire de science-fiction sera dévoilée au grand public grâce aux dons collectés sur une plateforme de financement participatif.





© Jero Yun

En juin dernier, après la disparition de Song Hae, un ancien animateur vedette d’une émission musicale, un autre documentaire, sorti plus de six mois avant sa mort et dédié à ce personnage légendaire, a de nouveau attiré l’attention de la société sud-coréenne.

© Jero Yun

Le réalisateur de ce long métrage de 82 minutes s’est souvenu de la réaction de Song Hae lorsque les producteurs lui ont proposé de tourner ce biopic : « il n’était pas sûr qu’on allait faire un film, il s’est beaucoup inquiété parce qu’il n’était pas habitué à figurer devant la caméra du cinéma... ». Le cinéaste a ajouté qu’il était honorable de manger seulement avec lui, « un homme fascinant », qui est né avant la division de la Corée et qui a vécu les hauts et les bas de l’histoire coréenne.





© Jero Yun

Invité à plusieurs reprises à Cannes et à d’autres festivals cinématographiques, notamment pour son documentaire « Madame B », Jero Yun a déclaré qu’il s’est plongé dans l’écriture de son roman après avoir tourné cette dernière œuvre qui l’a pas mal bouleversé et qui l’a empêché de revenir à la vie normale. Aujourd’hui, la somme d’argent souhaitée atteinte, il envisage une réadaptation de son roman en une série webtoon ou au cinéma.