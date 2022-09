ⓒ Elody Stanislas

Aujourd‘hui, nous partageons avec vous les remerciements de la comédie musicale « Premier amour » qui vous font part de l’intention de l’auteur, le directeur musical et responsable de l’arrangement, Lee Jin-wook.

« J'aimerais avoir la chance de faire une comédie musicale basée sur une chanson un jour. Quand j'étais étudiant, j'étais fasciné par la chanson, et il y a eu un moment où je cherchais un poème issu de paroles de chansons, et qu’en le lisant, je ressente mon cœur s’emballer. En particulier, j'admire les chansons classiques sous la forme d'histoire racontée, une série de chansons d'amour. Quand je vivais des moments difficiles, en écoutant ce genre que j’admire, j'ai été en quelque sorte guéri, sans vraiment être soigné...





ⓒ Elody Stanislas

...un printemps glorieux, je me souviens de la scène du cinquième étage de la Fondation culturelle Mapo, où j'ai eu ma première rencontre avec le représentant et l'écrivain, et j'ai parlé des diverses choses liées à mon premier amour. Les blagues spirituelles, les bonnes idées et les chansons négatives de Kim Hyo-keun ressentaient la même chose. La première fois que j'ai lu le script, j'ai été profondément touché par la performance émotionnelle des acteurs, et après la lecture, ce fut un moment d'excitation constante pendant un certain temps. Durant la pratique musicale, je me souviens de nombreux acteurs qui s'entrainaient avec émotion et retenaient leurs larmes et sympathisaient avec la signification des paroles...





ⓒ Elody Stanislas

...la comédie musicale « First Love », Premier amour, parle du personnage principal qui perd sa précieuse mémoire. Je veux exprimer dans cette comédie musicale l'importance des souvenirs oubliés des années 1980 et 90 dans nos vies où tant de choses ont disparu. Je pense que ce sera un moment agréable et touchant si vous arrivez à voir l'expansion de l'art à travers la fusion des genres et la force de la musique durant la narration. »