Le MBTI en Corée du Sud

Le test de personnalité MBTI est devenu la dernière mode parmi les sud-Coréens, en particulier parmi les générations Y et Z, mieux connues sous le nom de MZ au pays du Matin clair. Une enquête menée par Hankook Research en décembre dernier a révélé que plus de la moitié des sud-Coréens ont effectué le test MBTI et que pas moins de neuf personnes sur dix âgées de 19 à 28 ans ont répondu l’avoir passé.





Tout d’abord il faut savoir que le MBTI, a été développé en 1943 par Isabel Myers et sa fille Katharine Briggs. Ce test porte d’ailleurs leur nom, le MBTI signifiant, Myers-Briggs Type Indicator. Ces deux femmes ont voulu vulgariser les travaux d’un des plus grands spécialistes de l’esprit du XXe siècle, le renversant Carl Gustave Jung qui publia « Les types psychologiques » en 1921.





Ce test de personnalité procède en posant de 22 à 222 questions en fonction de la profondeur du test. Le répondant a le choix entre cinq variables de confirmation ou d’infirmation à ces questions. On obtient ensuite des résultats sur 16 types différents de personnalité regroupé en quatre familles distinctes.





Et si on regardait un peu dans le détail comment sont formées ses 16 personnalités. Les résultats MBTI sont une combinaison de quatre lettres : E ou I, S ou N, T ou F et J ou P. E et I représentent l'extraversion ou l'introversion selon la façon dont une personne dirige et reçoit l'énergie. S et N couvrent la sensibilité ou l'intuition et se rapportent à la façon dont une personne absorbe les informations. T et F signifient respectivement que l’on est plus enclin à penser ou ressentir et sont basées sur la façon dont une personne parvient à des conclusions. J et P servent à juger ou à percevoir et indiquent comment une personne se rapporte au monde extérieur.





