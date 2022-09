Les idoles de la k-pop inspirent le monde du webtoon

Le webtoon, BD numériques nées en Corée du Sud, s’affirme au-delà des frontières sud-coréennes en faisant même leur place dans le paysage éditorial français. Récemment, les contenus associant la k-pop et le webtoon, deux phénomènes culturels de plus en plus appréciés dans le monde, gagnent en popularité.





L’une des illustrations les plus remarquables de cette rencontre est « Shine Your Star : Debut or Die », qui a vu le nombre de lectures dépasser les 3 millions en moins de 24 heures après sa publication. Et, ce chiffre a franchi la barre des 10 millions le 7 septembre dernier. Le web novel, roman numérique éponyme, a rencontré lui aussi un incroyable succès avec plus de 280 millions de consultations cumulées.





Face à cet engouement, Naver Webtoon, la plateforme pour BD numériques, gérée par l'opérateur du premier portail sud-coréen Naver, s’apprête à adapter « Holy Idol » dont le dernier épisode a été posté le 17 août dernier, sous forme de série télévisée. Ce nouveau genre séduit de plus en plus d’adeptes, surtout grâce à la collaboration avec des stars de la musique populaire sud-coréenne qui prêtent leur voix à la bande originale des webtoons.