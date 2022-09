(G)I-DLE va sortir le 17 octobre son 5e mini-album « I love »

(G)I-DLE fera son retour le 17 octobre avec son 5e mini-album « I love », presque sept mois après la publication de son premier opus officiel « I NEVER DIE » sorti en mars dernier. Pour rappel, son titre phare « TOMBOY » signé par sa leadeur So-yeon a pris la tête de la plupart des plateformes de streaming musical sud-coréennes comme Melon, Genie et Bugs.





Le groupe féminin, ayant débuté en 2018, a récemment terminé sa première tournée mondiale avec succès en se produisant en concert dans 18 villes internationales comme Los Angeles, Chicago, New York, Santiago, Mexico City et Tokyo. Et, son dernier album « I NEVER DIE » s’est hissé à la 58e place du classement Billboard Global 200 et a triomphé dans l’iTunes Top Album Chart dans 24 pays.