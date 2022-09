Seventeen va lancer une tournée japonaise avec la sortie de « DREAM »

ⓒ PLEDIS Entertainment

Seventeen s’apprête à publier son premier mini-album japonais ! Le boys band dévoilera le 9 novembre « DREAM », composé de quatre morceaux, dont le titre phare éponyme, Rock with you, All My Love, Darl+ing, tous chantés en japonais.





A cette occasion, le groupe composé de 13 membres organisera une tournée dans l’archipel, prévoyant six spectacles dans trois grandes villes japonaises : Osaka, Tokyo et Nagoya.





Rappelons que Seventeen est arrivé à la deuxième place du classement Oricon des albums les plus vendus pour le premier semestre 2022 dans le pays voisin avec son 4e opus officiel « Face the Sun ». Vendu à plus de 500 000 exemplaires, cet album sorti le 27 mai dernier a été certifié double disque de platine par la Recording Industry Association of Japan (RIAJ).