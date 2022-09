CHOBOM organise son premier fanmeeting

ⓒ PlayM Entertainment

CHOBOM rencontrera ses fans tout en donnant un mini-concert. Le duo féminin composé de Cho-rong et Bo-mi, qui appartiennent à Apink depuis avril 2011, organise ainsi son premier fanmeeting en tant qu’unité.





Intitulé « Framily », cet événement se tiendra les 8 et 9 octobre à l’Université Dongduk dans une ambiance à la fois amicale et familiale. Le spectacle du deuxième jour sera également diffusé en direct en ligne pour le plus grand bonheur des PANDA, la communauté de fans du girls band du label IST Entertainment.





Pour rappel, CHOBOM, premier sous-groupe d’Apink formé pour la première fois depuis ses débuts il y a 11 ans, a publié le 12 juillet son premier disque « Copycat » contenant trois chansons.