Highlight organise un fan concert célébrant ses 13 ans de carrière

Highlight, qui souffle cette année ses 13 bougies, envisage de célébrer cet anniversaire entouré de sa communauté. Le boys band, initialement baptisé BEAST, accueillera les 15 et 16 octobre ses fans surnommés « Light » au gymnase de Jangchung situé dans la capitale sud-coréenne. Ces derniers pourront participer à diverses compétitions et jeux prévus à cette occasion, en compagnie de leurs idoles : Doo-joon, Yo-seob, Gi-kwang et Dong-woon.





Sachez que leur premier opus officiel sous le nom Highlight, « DAYDREAM », publié le 21 mars dernier est composé de dix morceaux, dont « Night Fog » écrit par le vocaliste Lee Gi-kwang.