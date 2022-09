« Gasoline », 2e album de KEY (2)

Le deuxième album de KEY, baptisé « Gasoline », vient de sortir. Sachez que KEY est le nom de scène de Kim Ki-bum, qui a fait ses débuts en 2008 au sein du boys band SHINee, formé par le label SM Entertainment.





Loin de se contenter du succès du groupe légendaire, ses membres mènent de front leur carrière soliste à commencer par ONEW qui s’est produit en concert à guichets fermés à huit reprises dans quatre grandes villes japonaises.





Quant à KEY, il a lancé sa carrière solo en novembre 2018 avec « FACE », soit dix ans après ses débuts afin de proposer un genre musical original qui se distingue de celui de son groupe. Son 2e opus officiel « Gasoline » a confirmé sa popularité internationale en prenant la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 24 pays.





Le musicien âgé de 32 ans de plus en plus reconnu comme artiste multi-talent va se produire en concert les 22 et 23 octobre au gymnase de Jangchung situé à Séoul.