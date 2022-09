Blackpink lance sa tournée mondiale à Séoul

Date : les 15 et 16 octobre

Lieu : KSPO DOME à Séoul





Les reines de la k-pop s’apprêtent à partir à la rencontre de leurs fans du monde entier. Intitulée « Born Pink », la tournée mondiale de Blackpink débutera avec deux concerts à Séoul qui se dérouleront les 15 et 16 octobre au KSPO DOME à Séoul.





Selon le calendrier publié par son agence YG Entertainment, le quatuor composé de Rosé, Jennie, Lisa et Ji-soo s’envolera ensuite pour les Etats-Unis puis l’Europe. Plus précisément, les quatre artistes se produiront en concert à dix reprises dans sept villes d’Amérique du Nord, dont Houston (29 oct.), Atlanta (2 nov.), Chicago (10 et 11 nov.), et enfin Los Angeles (19 nov.).





Le groupe féminin donnera ensuite neuf spectacles dans sept villes européennes à commencer par Londres (1er déc.), Barcelone (5 déc.), Berlin (18 déc.) et Amsterdam (22 déc.) Le rendez-vous à Paris aura lieu les 11 et 12 décembre. La nouvelle tournée mondiale de Blackpink se poursuivra ensuite au premier semestre de l’année prochaine en Asie et au Moyen-Orient.