HERE AND NOW : K.will va se produire à Changwon

Date : les 22 et 23 octobre

Lieu : KBS Hall à Changwon





K.will est de retour pour sa tournée nationale « HERE AND NOW ». Le vocaliste, qui mène sa carrière musicale depuis 2007, retrouvera le public pour la première fois depuis trois ans. Pour rappel, son dernier spectacle « THE K.WILL », censé avoir lieu en mars 2020, a été annulé à cause de la propagation du COVID-19.





Dans le cadre de cette nouvelle tournée qui débutera avec deux concerts prévus à Séoul du 7 au 9 octobre, le chanteur de son vrai nom Kim Hyung-soo montera sur scène les 22 et 23 octobre au KBS Hall à Changwon. Après cette ville située dans la province de Gyeongsang du Sud, K.will se dirigera vers la province de Gyeonggi où le spectacle à Sungnam aura lieu les 5 et 6 novembre prochains.