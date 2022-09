THE JAZZ : Woong San se produit au Centre culturel Sejong

Date : les 6 et 7 octobre

Lieu : M Theater du Centre culturel Sejong à Séoul





Woong San donnera un concert les 6 et 7 octobre au M Theater du Centre culturel Sejong à Séoul. Elle sera accompagnée de « Woong San Band », composé de quatre musiciens. Baptisé « THE JAZZ », ce spectacle se déroulera durant 100 minutes et permettra au public de découvrir non seulement les chansons de jazz préférées des habitants du pays du Matin clair mais aussi les titres qu’elle a signés.





Notons que l’ancienne religieuse bouddhiste est aujourd’hui reconnue comme l’une des meilleures vocalistes de jazz en Asie. Elle vient de publier son 10e opus officiel « Who stole the skies » dévoilé le 22 septembre dernier.