La pièce de théâtre « Art » est de retour sur scène. Elle est à l'affiche du Yes24 Stage dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 17 septembre au 11 décembre.





Ecrite par la dramaturge française Yasmine Reza, cette pièce a été traduite en 35 langues et plébiscitée par les théâtres du monde entier. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont deux Molières en 1995 et un Tony Award en 1998.





Cette comédie noire aux dialogues incisifs met en scène trois hommes, amis de longue date : Serge, Marc et Ivan. Ils voient leur amitié se fissurer à cause d'un tableau moderne que Serge a acheté pour une grosse somme d’argent.





La version coréenne de cette pièce a déjà été présentée en 2018 et 2020. Pour cette troisième saison, les spectateurs auront droit à un casting composé aussi bien de vétérans chevronnés comme Lee Soon-jae, Noh Joo-hyun et Baek Il-seob que de jeunes comédiens tels que Kim Jae-beom, Choi Young-joon et Park Jeong-bok.





Date : du 17 septembre au 11 décembre 2022

Lieu : Yes24 Stage à Séoul