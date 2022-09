La comédie musicale « Thérèse Raquin » est jouée du 20 septembre au 11 décembre au Dream Art Center situé dans le quartier de Daehangno à Séoul.





Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme publié en 1867 par Emile Zola qui en avait lui-même tiré une pièce de théâtre six ans après.





Thérèse est la fille d'un capitaine français et d'une mère algérienne. Depuis la mort de cette dernière, elle est élevée par sa tante. Elle épouse sans amour son cousin Camille, maladif et égoïste, et s’installe à Paris. Elle se sent étouffée et rêve d'échapper au foyer lorsqu'un autre homme, Laurent, entre dans sa vie.





Dans cette nouvelle représentation du spectacle, qui avait été présentée pour la première fois en 2019, trois comédiennes de talent, Oh So-yeon, Choi Yun-woo et Sunmin, interprètent en alternance le rôle-titre.





Date : du 20 septembre au 11 décembre 2022

Lieu : Dream Art Center à Séoul