Théâtre : « Vous ne connaissez pas votre fils »

La troupe de théâtre Sansuyu présente une nouvelle pièce intitulée « Vous ne connaissez pas votre fils ». Le spectacle est joué au Théâtre Arko à Séoul à partir du 16 septembre et jusqu'au 2 octobre.





Il s'agit de la représentation de l’œuvre de Kim Na-young, lauréate du concours d'écriture théâtrale de l’Arts Council Korea 2020.





Jin-woo, un lycéen apparemment ordinaire, prend le volant d'une voiture et fonce vers une mère et ses deux enfants qui perdent la vie, avant de se donner la mort. Sa mère s'effondre et essaie de trouver des raisons à l'acte de son fils. Elle retourne dans le passé, revit le jour de la tragédie et tente d'empêcher son fils de passer à l'acte.





Date : du 16 septembre au 2 octobre 2022

Lieu : Théâtre Arko à Séoul