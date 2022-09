Comédie musicale : « Dear My Laika »

A l’heure où le monde s'intéresse de plus en plus à l'exploration spatiale, une nouvelle comédie musicale qui raconte l’histoire d’un astronaute est présentée sur scène. Le spectacle, intitulé « Dear My Laika » est joué du 23 septembre au 30 octobre au KT&G Sangsangmadang Daechi Art Hall à Séoul.





Laika est un jeune astronaute de la division Espace de l’armée de l’Air sud-coréenne. Or, à force de voyager trop longtemps dans l’espace, il perd sa mémoire. Il se réveille, à côté du docteur K, à bord d’un vaisseau spatial parti pour explorer une planète qui ressemble à la Terre, baptisée Yasa B.





Le texte, écrit par Kim Yeon-mi et lauréat du Korea Content Awards 2022, a été mis en musique par Kim Chee-young. La mise en scène est signée par Park Gyeong-chan.





Une pièce à la fois intrigante et émouvante, qui invite les spectateurs à réfléchir sur les vraies valeurs qui dépassent le temps et l’espace.

Date : du 23 septembre au 30 octobre 2022

Lieu : KT&G Sangsangmadang Daechi Art Hall à Séoul