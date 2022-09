La politique de la Corée du Nord à l'égard des personnes âgées

ⓒ KBS

Selon un récent rapport des Nations unies, intitulé World Population Prospects 2022, la population nord-coréenne devrait atteindre son pic en 2033 et diminuer régulièrement pour atteindre 20 500 000 personnes en 2100, du fait de la baisse de la natalité et du vieillissement démographique. Elle devrait donc reculer de plus de cinq millions par rapport à son niveau actuel, qui est de 26 millions d'habitants.





« En Corée du Nord, le quatrième âge est utilisé à des fins de propagande. Le régime aime en effet à dire que si les personnes âgées de plus de 90 ans ont pu vivre aussi longtemps, c’est avant tout grâce aux prestations d’aides fournies par le gouvernement. La vieillesse sert donc, elle aussi, à prouver la supériorité du régime », explique Park Young-ja, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Le Nord socialiste affirme par ailleurs donner à tous les retraités du pays une pension et de la nourriture chaque mois. Selon la loi sur le travail du pays, l'État verse des pensions aux travailleurs ayant atteint l'âge de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes, à condition que ceux-ci aient travaillé sans interruption durant une certaine période. Mais pour beaucoup de transfuges nord-coréens, cette loi n'existe en réalité que de nom.