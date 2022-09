Dernière Mission, Aimer (4) 말 다했어?

Dialogue

연서: 너 지금 나한테 반말했어?

Yeon-seo : Là, tu m’as tutoyée ?





단: 너만 하란 법 있어?

Dan : Qui te dit que t’es la seule à pouvoir le faire ?





연서: 야 정신 차려, 너 내 고용인이야!

Yeon-seo : Eh, reprends tes esprits. Tu es mon employé.





단: 뭘 알겠어. 고용, 계약, 갑, 을, 이런 것만 따지면서

이쁜 거 이쁜 지도 모르는 까막눈이잖아 너.

Dan : Tu n’en sais rien. Embauche, contrat, employeur, employé, tu ne penses qu’à ça.

T’as les yeux fermés, tu vois même plus les belles choses.





연서: 말 다했어?

Yeon-seo : T’as fini ?





단: 아니 더 할거야!

Dan : Non, j’ai pas fini !





L’expression de la semaine

말 다했어? : T’as fini ?





Cette expression est utilisée lorsqu’on s’adresse au locuteur pour lui montrer son mécontentement ou le fait que l’on soit blessé par ce que l’on vient d’entendre. Une manière forte de réagir en quelque sorte. On pourra donc l’utiliser dans une dispute, une scène qui se prolonge. Normalement, cette expression 말 다했어? veut dire tu as dit tout ce que tu voulais dire ? mais, implicitement, cela se comprendra par comment est-ce que tu peux me parler comme ça ?





On peut également l’utiliser de temps en temps dans un autre contexte. Lorsque son interlocuteur parle de manière très exhaustive et que pour l’arrêter, on pourrait dire 이제 말 다했어? ou 이제 말 다 끝났어? tu as fini ? tu as dit tout ce que tu voulais dire ?





Exemples

① 가: 내가 조금 늦었지? 미안해.

나: 너는 약속할 때마다 왜 이렇게 늦게 오니? 오늘은 무슨 핑계를 댈 건데?

가: 너 말 다 했어? 내가 아무리 늦었어도 그렇지 어떻게 그렇게 말할 수 있니?

A : Je suis un peu en retard ? Désolé.

B : À chaque fois qu’on a un rendez-vous, pourquoi tu arrives en retard ?

Ce sera quoi ton excuse aujourd’hui ?

A : T’as fini ? Même si je suis en retard, ce n’est pas une raison

pour me parler comme ça.





② 가: 앞으로 너 같은 애하고는 얘기도 안 할 거야. 도무지 믿을 수가 없잖아.

나: 너 말 다 했어? 도대체 내가 뭘 잘못했다는 거야?

A : J’ai plus envie de parler avec quelqu’un de si immature.

Il est impossible de te faire confiance.

B : T’as fini ? Mais enfin, qu’est-ce que j’ai fait de mal ?





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Pronom de la deuxième personne du singulier, tu, toi 너

- Maintenant 지금

- Pronom de la première personne du singulier 나

- À qun, pour qun, de qun 한테

- Tutoyer 반말하다

- Seulement 만

- Faire 하다

- La forme contractée de -라고 하는, (으)란 pour exprimer un mécontentement

- Le droit, la règle 법

- L’esprit, la pensée 정신, reprendre ses esprits 정신 차리다

- Mon, ma, mes 내

- Un employeur, un patron고용인

- Expression, tu n’en sais rien ? Tu ne comprends pas ? 뭘 알겠어?

- L’emploi, l’embauche 고용

- Le contrat 계약

- Dans un contrat, le premier (l’employeur, le vendeur, A...) 갑

- Dans un contrat, le second(l’employé, l’acheteur, B...) 을

- Tel, pareil 이런

- Une chose 것

- Seulement 만

- Considérer따지다

- Être joli, être beau 예쁘다, 예쁜, 이쁜 (forme oralisée)

- Ne pas savoir 모르다

- Une personne profane, un analphabète, un ignorant 까막눈이

- Non 아니오, 아니

- Plus, encore 더