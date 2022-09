Le gouvernement achètera 450 000 tonnes de riz de plus pour stabiliser les prix

ⓒKBS News

Les prix du riz payés aux producteurs continuent de chuter depuis un an au pays du Matin clair où il est la céréale de base. Le 15 septembre dernier, ils se sont établis à 40 725 wons, soit 29 euros, le sac de 20kg, pour accuser une baisse de 24,9 % en glissement annuel. Il s’agit de leur plus bas niveau depuis l’établissement des premières statistiques en la matière en 1977. Les agriculteurs ont donc vivement protesté à plusieurs reprises.





Pour y réagir, le ministère de l’Agriculture a annoncé, dimanche dernier, son projet d’acheter 450 000 tonnes de riz durant les deux prochains mois. Selon l’administration pour le développement rural (RDA), le pays disposerait toujours, même après novembre, de 100 000 tonnes de riz produites l’an dernier, et sa production serait supérieure à la demande, d’environ 250 000 tonnes cette année. Cela représente un surplus total de 350 000 tonnes. Le gouvernement a alors décidé d’acheter 450 000 tonnes de riz pour les retirer du marché, soit 100 000 tonnes de plus que l’excédent attendu, afin de mieux stabiliser les prix. S’y ajoutent 450 000 tonnes pour constituer les stocks publics habituels. Ainsi, 900 000 tonnes seront retirés du marché, soit 23,3 % de la production de cette année. Un record jamais enregistré depuis 2005, l’année où le pays a mis en place le dispositif de stocks publics.





Dans ce contexte, les deux camps s’opposent à l’Assemblée nationale concernant l’éventuelle révision de la loi relative à la gestion des céréales. Le Minjoo, la première formation d’opposition, de centre-gauche, a déposé un projet obligeant le gouvernement à acheter le surplus de riz, soit si sa production est excédentaire de 3 % ou plus, soit si ses prix reculent de plus de 5 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit de rendre obligatoire une clause similaire qui existe déjà mais qui reste facultative. Mais le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, l’a contredit en soulignant qu’une telle révision constitutionnelle séduirait davantage les riziculteurs pour pérenniser le cercle vicieux entre la surproduction et la chute des prix.





Aujourd’hui, l’excédent de riz semble inévitable en Corée du Sud. A la surproduction s’ajoute en effet la quantité obligatoire des importations dans le cadre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), alors que les habitants consomment de moins en moins leur céréale principale. Ainsi, certains soulignent qu’il faudrait inciter activement les producteurs à abandonner le riz au profit d’autres denrées telles que le soja ou le blé.