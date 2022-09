La montée en puissance du dollar ébranle le marché financier sud-coréen

ⓒYONHAP News

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed) poursuit sa politique de grand resserrement monétaire, et cela continue à créer des ondes de choc au pays du Matin clair. Ainsi, le marché financier sud-coréen a connu un nouveau « lundi noir ».





Ce lundi 26 septembre donc, le dollar américain a dépassé les 1 430 wons sur le marché des changes. Ce qui n’était jamais arrivé depuis 13 ans et six mois, plus précisément le 17 mars 2009, lorsque le pays était frappé de plein fouet par la crise financière mondiale. Du côté de la Bourse de Séoul, le Kospi, son indice principal, a reculé de 3,02 % pour clôturer à 2 220,94 points, soit le plus bas niveau depuis le 27 juillet 2020. Quant au Kosdaq, celui des valeurs technologiques, il a chuté lourdement de 5,07 % pour terminer à 692,37 points. C’est la première fois en deux ans et trois mois que le chiffre est inférieur à 700.





Et deux jours plus tard, le marché financier du pays du Matin clair a de nouveau été secoué. Du côté du taux de change, la barre des 1 440 wons pour un dollar a été franchie tandis que le Kospi est passé sous les 2 200 points, une première depuis plus de deux ans.





Les inquiétudes financières sont un phénomène mondial. Pour rappel, la Fed a relevé, le 21 septembre, ses taux directeurs, désormais situés dans une fourchette de 3 à 3,25 %. Comme en juin et en juillet, son comité de politique monétaire (FOMC) a procédé à un resserrement de trois quarts de point, comparé à un « pas de géant » (« Giant Step »), pour juguler l’inflation. Par surcroît, lundi, le gouvernement britannique a annoncé une baisse d’impôts, tandis qu’en Italie, l’extrême droite a remporté la victoire aux élections législatives. Ces mauvaises nouvelles ont rendu plus frileux les investisseurs. Ce qui a fait chuter les monnaies principales autres que le dollar.





Les inquiétudes sur le marché financier se traduisent souvent par une récession économique réelle. Ainsi, les banques sud-coréennes tâchent de se préparer au pire, à savoir le dollar dépassant la barre des 1 500 wons. Par ailleurs, Bloomberg a avancé lundi un diagnostic pessimiste. Selon elle, étant donné que les deux grandes puissances économiques asiatiques, à savoir la Chine et le Japon, connaissent une perte de valeur de leur monnaie respective, le yuan et le yen, la crise asiatique de 1997 risque de se reproduire. Et l’agence de presse a évoqué le won sud-coréen avec le peso philippin parmi les devises asiatiques les plus vulnérables.





L’économie sud-coréenne doit faire face aux facteurs à risque multiples : la dépréciation de sa devise, le taux directeur en dessous de celui des Etats-Unis, l’envolée des prix à l’importation, la perte de compétitivité en termes de prix des produits « made in Korea », l’inflation difficile à maîtriser ou encore l’éventuelle fuite de capitaux étrangers, entre autres. Le vice-Premier ministre à l’économie, Choo Kyung-ho, a déclaré que cette situation risque de durer dans le temps et que le gouvernement mobilisait tous les moyens pour y faire face.