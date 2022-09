Le Premier ministre sud-coréen s’entretient avec son homologue japonais

ⓒYONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen s’est rendu à Tokyo pour assister aux funérailles de l’ex-chef du gouvernement nippon Shinzo Abe. En marge de cette cérémonie, Han Duck-soo s’est entretenu mercredi avec son homologue japonais Fumio Kishida.





En début d’entretien, Han a déclaré que la Corée du Sud et le Japon sont des voisins proches et d’importants partenaires de coopération qui partagent des valeurs identiques telles que la démocratie et l’économie de marché. Il a réaffirmé aussi la position de l’administration de Yoon Suk-yeol arrivé au pouvoir en mai dernier, selon laquelle l’amélioration des relations Séoul-Tokyo correspond aux intérêts communs des deux nations.





A l’issue de cette rencontre, le Premier ministre sud-coréen a briefé les journalistes. Selon lui, Fumio Kishida a déclaré que les deux pays avaient beaucoup de choses à faire ensemble non seulement en Asie mais aussi au niveau mondial, comme par exemple coopérer pour assurer la stabilité des chaînes d’approvisionnement. Quant au Premier ministre japonais, il a fait publier un communiqué de presse d’après lequel Séoul et Tokyo sont convenus d’accélérer la communication au niveau de leurs autorités diplomatiques afin de rendre plus saines leurs relations et de les développer davantage.





Après cet entretien, le chef du gouvernement sud-coréen a souligné que les deux voisins ont trouvé un nouveau tournant pour leurs liens bilatéraux. Toutefois, cela reste à confirmer. Certes, l’administration de Yoon Suk-yeol a affiché une forte volonté de les améliorer. En témoignent les quatre réunions en tête-à-tête des ministres des Affaires étrangères et la rencontre entre les deux dirigeants, Yoon et Kishida, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations unies à New York. Mais les deux parties sont loin de trouver une solution au plus épineux dossier, à savoir l’indemnisation des Coréens qui ont été contraints de travailler dans des entreprises de l’archipel sous l’occupation.





Pour rappel, la Justice sud-coréenne a condamné deux entreprises nippones concernées à dédommager les victimes du travail forcé, et elle leur a ordonné de vendre leurs actifs sur le sol sud-coréen à cette fin. Lorsqu’il s’agit de savoir où en est ce dossier brûlant, Han s’est contenté de dire que les numéros un des deux pays ont demandé à leur ministre respectif des Affaires étrangères d’y remédier. La fin de ce contentieux historique n’est donc pas pour tout de suite.