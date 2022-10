« New Jeans », 1er EP de NewJeans

NewJeans est un groupe féminin composé de cinq jeunes filles dont la moyenne d'âge est de 17 ans : Hanni, Min-ji Danielle, Hae-rin et Hye-in. Formé par ADOR, filiale de HYBE qui a donné naissance entre autres à BTS et TXT, le girls band a réussi à monopoliser l’attention des médias locaux voire internationaux et a rencontré un succès incroyable, figurant au hit-parade de la k-pop dont le classement de Music Bank.





Il faut savoir que NewJeans a commencé à établir de nouveaux records même avant ses débuts, cumulant plus de 440 000 précommandes. Son premier album « New Jeans » sorti le 1er août a ainsi battu le record de ventes pour une première semaine parmi tous les albums de lancement de groupes féminins en Corée du Sud.





Petit rappel, le précédent record était de 307 450 exemplaires établi par Le SSERAFIM, également lancé par un sous-label de HYBE. Le succès s’est également confirmé au-delà des frontières sud-coréennes. NewJeans compte, par exemple, plus de 8,8 millions d’écouteurs par mois sur Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde. Ce chiffre est le plus élevé parmi les groupes d’idoles de la k-pop de la quatrième génération.