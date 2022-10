La 1re édition du Sunset Jazz Festival va se tenir à Seocheon

Date : les 15 et 16 octobre

Lieu : centre d’art de Seocheon





La ville de Seocheon, connue pour sa zone des marais de la baie, va accueillir dans deux semaines une nouvelle représentation consacrée au jazz. Effectivement, la toute première édition du Sunset Jazz Festival se tiendra les 15 et 16 octobre au centre d’art de Seocheon, situé dans la province de Chungcheong.





Le choix de ce titre « Sunset » n’est pas anodin car cette ville est connue pour ses magnifiques couchers de soleil auprès des habitants du pays du Matin clair. Plusieurs représentations sont prévues dans différents lieux emblématiques de cette ville comme Jazz Station, Accoustic House et Jazz port.





Sur le line up, on retrouve notamment le samedi 15 octobre le Kwak Yoon-chan Trio, Sowhat Nola Band et le duo féminin Gyeongseo Yeji. Le lendemain, MenoMosso, le Choi Go-eun quartet et de célèbres vocalistes comme Hang Dong-keun et BMK prendront le relais.