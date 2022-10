KEY de SHINee organise un concert solo à Séoul

Date : les 22 et 23 octobre

Lieu : Gymnase Jangchung à Séoul





KEY propose un concert solo pour la première fois depuis trois ans et huit mois. Intitulé « KEY CONCERT – G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND », le spectacle se tiendra en présentiel les 22 et 23 octobre au gymnase Jangchung à Séoul.

Pour rappel, son dernier spectacle devant du public a eu lieu en février 2019 « ([THE AGIT] KEY LAND – KEY », même s’il s’est produit entre temps lors d’un concert en ligne en septembre 2021. Le prochain show sera donc l’occasion de se plonger dans l’univers musical de KEY qui ne cesse de progresser en tant qu’artiste aux multiples talents.





Sachez que « Gasoline », son 2e opus officiel sorti le 30 août dernier a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 24 pays, dont la Finlande, le Brésil, l’Australie et le Chili.