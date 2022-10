Des chansons contenant des samples font mouche

ⓒ YG Entertainment

Parmi les groupes féminins de la 4e génération, IVE s’est bel et bien fait sa place dans le milieu de la k-pop. Son troisième single « After Like », publié le 22 août, quatre mois après « Love Dive », a rencontré un énorme succès en Corée du Sud tant qu’à l’étranger.





Ce tube s’est inspiré d’une chanson produite plus de quatre décennies auparavant : « I Will Survive » de la chanteuse américaine Gloria Gaynor, sorti en 1978. La mélodie de la version originale qui a pris la tête du classement du Billboard Hot 100 est très familière pour les sud-Coréens car elle a été reprise par la vocaliste Jin Ju pour son premier album publié en 1997.





Un autre groupe d’idoles ayant opté pour cette pratique, « sampler », relativement commune dans le monde de la musique est Blackpink qui a fait son grand retour avec son deuxième album studio le 16 septembre dernier. Pour son titre phare « Shut Down », le quatuor féminin du label YG Entertainment a samplé le concerto pour violon de « La Campanella » de Niccolo Paganini afin de souligner le charme et le charisme des membres.





En utilisant des samples, de plus en plus de groupes d’idoles veulent ainsi séduire davantage de mélomanes au-delà des frontières sud-coréennes.