Réputation de marque : Ji-min conserve son trône pour le 44e mois d’affilée

Ji-min de BTS se maintient en tête du classement des membres de boys band les mieux réputés auprès des consommateurs pour le mois de septembre, et ce pour le 44e mois consécutif. Du jamais vu. C’est le résultat publié par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée qui a analysé du 17 août au 17 septembre plus de 104 millions de donnés sur 703 membres de groupes masculins.





Le vocaliste du septuor est suivi de Cha Eun-woo d’Astro qui a publié le 16 mai dernier son 3e opus officiel « Drive to the Starry Road » et de Kang Daniel qui a remporté le prix de la star asiatique aux Seoul Drama Awards tenus le 22 septembre au KBS Hall à Séoul.