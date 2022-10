Baek-ho se reconverti en soliste

ⓒ YONHAP News

Baek-ho s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie musicale. Le vocaliste ayant débuté au sein du boys band NU’EST en mars 2012 lancera sa carrière soliste plus de dix ans après ses débuts, publiant le 12 octobre son premier album « Absolute Zero ».





Cette nouvelle est d’autant plus attendue par les fans du groupe car ce dernier a mis fin à ses dix années d’activités collectives suite à l’expiration des contrats de ses trois membres : JR, Aron et Ren. Petit rappel, NU’EST formé par Pledis Entertainment s’est fait connaître du grand public grâce à la participation de ses quatre membres au fameux télécrochet « Produce 101 » qui a donné naissance à Wanna ONE en 2017.





Même si NU’EST s’est séparé après la sortie de son dernier album « Needle and Bubble », ses membres mènent activement leur carrière individuelle. Pendant que Baek-ho reconverti en soliste reste dans le domaine musical, Hwang Min-hyun se concentre sur sa carrière d’acteur en multipliant les apparitions dans différentes séries télévisées.