LE SSERAFIM va faire son retour avec un 2e EP

ⓒ SOURCE MUSIC

LE SSERAFIM publiera le 17 octobre son deuxième mini-album « ANTIFRAGILE », seulement cinq mois après la sortie de son tout premier disque « FEARLESS ». En annonçant cette nouvelle sur ses réseaux sociaux officiels, l’agence Source Music a posté un teaser dans lequel on peut lire « DO YOU THINK IM FRAGILE ? ».





Signifiant « Pensez-vous que je suis fragile ? », cette phrase est familière aux fans de LE SSERAFIM car elle a fait son apparition à la fin du clip vidéo de « FEARLESS ». Petit rappel, son premier disque précommandé à près de 270 000 unités s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Son titre phare figure toujours dans le classement du Billboard Global 200 depuis 19 semaines.