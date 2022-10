Thaïlande : un fan dépense 126 000 euros pour rencontrer l’acteur Kim Soo-hyun

ⓒ YONHAP News

L’acteur sud-coréen Kim Soo-hyun a organisé une rencontre avec ses fans dimanche à Bangkok en Thaïlande. Afin d’y participer, un habitant a dépensé 4,7 millions de bahts, soit 126 000 euros.





Cet événement a été planifié par Lotus, une chaîne de la grande distribution thaïlandaise. La société a offert une invitation à 3 800 clients qui ont acheté de l’or d’une valeur de plus de 5 000 bahts ou près de 130 euros. Les 100 plus gros dépensiers pouvaient s’asseoir au premier rang et se faire prendre en photo avec la vedette.





Pour obtenir ce billet VIP, dix personnes ont acheté respectivement pour plus d’un million de bahts, à savoir 26 800 euros. Ce rendez-vous est considéré comme le plus onéreux parmi les rencontres avec les stars sud-coréennes organisées dans le pays.





Kim Soo-hyun a gagné en popularité en Asie grâce aux séries « La lune embrassant le soleil » et « Mon amour venu des étoiles ».