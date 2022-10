Plats de l’île de Ganghwa (I)

L’île de Ganghwa qui appartient à la ville d’Incheon est une zone historique du pays du Matin clair. Par exemple, durant le Royaume de Goryeo entre le XXe et le XIVe siècle, cette île entourée de mers de ses trois côtés à l’extérieur et constituée de montagnes profondes à l’intérieur, jouait le rôle de la capitale durant près de 40 ans pendant les invasions mongoles.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite dans cette région insulaire afin de découvrir divers aliments que fournit la nature.





ⓒ KBS

Sur l’île de Ganghwa, il existe beaucoup de plaines le long des eaux maritimes. Parmi lesquelles, Mangwolpyeong est la plaine la plus vaste située au nord-ouest. Ce qui est surprenant, c’est qu’il s’agit d’un terrain asséché gagné sur la mer.

Selon les agriculteurs sur place, vu les conditions naturelles dont la brise marine appropriée et l’écart de température significatif entre le jour et la nuit, les cultures y poussent bien et deviennent particulièrement délicieuses. C’est peut-être pour cette raison que le riz de Ganghwa est particulièrement valorisé notamment pour sa haute teneur en sucre.

M. Han est un jeune agriculteur qui a opté pour la culture bio afin de profiter des aliments pour être en bonne santé et de protéger la terre. Il a voulu préserver l’esprit des ancêtres qui ont réussi à transformer les mers en terre. En retournant dans son village après le travail matinal dans sa rizière, il va chez ses grands-parents pour partager le riz bien frais qui vient d’être décortiqué. Le riz qui est transparent et clair d’apparence est particulièrement succulent.





En vue de remercier et encourager son petit-fils qui fait des efforts pour devenir un vrai agriculteur professionnel, Mme Yoon a décidé de préparer un déjeuner particulier. Elle commence par cuire le riz dans une grande marmite. Selon cette octogénaire surnommée la « cheffe » du village, bien que la cocotte nous ait facilité la vie, la marmite en pierre bien épaisse utilisée traditionnellement permet de rendre la saveur du riz encore plus appétissante. Quand l’eau commence à déborder, c’est-à-dire quand le riz est suffisamment cuit, c’est le moment pour déposer quelques plats d’accompagnement sur le riz. Dans un bol, on dépose des œufs et les assaisonne légèrement avec du piment rouge en poudre et de petites crevettes saumurées « saewoojeot ». Et dans un autre bol, on étale des aubergines coupées en tranches. On les laisse cuire à la vapeur chaude issue de l’eau nutritive infusée du riz. Faire d’une pierre deux coups pour la préparation du repas était également la sagesse des ancêtres coréens. Si on dépose des aubergines assaisonnées « gajimuchim » et un peu d’œuf cuit à la vapeur « gyeranjjim » sur une cuillerée de riz bien doux, on peut sentir la nature pleinement dans la bouche.





Ce n’est pas tout. Avec les courgettes, un ingrédient banal que l’on peut trouver partout dans cette région rurale, Mme Yoon prépare un plat liquide appelé « doejigogihobakjeotguk » de style local. On fait cuire les morceaux de viande de porc, de gélatine de soja « dubu » et de courgette en les trempant dans l’eau utilisée pour laver le riz. Cette eau est le secret de la saveur particulièrement appétissante de la soupe. L’assaisonnement se fait uniquement avec du « saewoojeot ». Ce plat préparé avec beaucoup de soin est un cadeau rempli d’amour pour son petit-fils. M. Han, à son tour, enfile un tablier, pour préparer le « choroktongssal samgyenokdujuk ». Cette soupe de riz réunissant divers aliments originaires de l’île de Ganghwa dont le ginseng, le riz vert, récolté environ un mois avant la récolte ordinaire caractérisé par sa haute teneur en vitamine C et en bêta-Glucane, le poulet et le haricot mungo, est un plat fortifiant que Mme Yoon aime particulièrement.





Notre voyage culinaire à l’île historique et naturelle de Ganghwa se poursuit la semaine prochaine !