La pièce de théâtre « Un, deux, trois, kimchi ! » est jouée du 20 septembre au 29 octobre au Hanok Maeul Art Hall à Jeonju dans la province de Jeolla du Nord.





C’est l’histoire d’une famille composée de trois soeurs et de leurs parents. Hee-yeon, une salariée qui va bientôt se marier, Hee-seo, une stagiaire dans une entreprise, et Hee-jae, une lycéenne de terminale, mènent une vie paisible et heureuse jusqu’au jour où tout bascule avec la mort de leur mère. Les trois jeunes femmes et leur père tentent de gérer le vide laissé par la disparition de leur être aimé en traversant des tensions et des épreuves qu'ils n'ont jamais connues auparavant.





Ecrit et mis en scène par Kim Young-oh, ce nouveau spectacle tendre et émouvant invite le spectateur à réfléchir sur la place de la famille dans la vie de chacun.





Date : du 20 septembre au 29 octobre 2022

Lieu : Hanok Maeul Art Hall à Jeonju