Comédie musicale : « Tomorrow We will Be Stars »

Une nouvelle comédie musicale intitulée « Tomorrow We Will Be Stars » est à l'affiche du théâtre Myeongjak dans le quartier de Daehangno à Séoul. Elle est jouée tous les samedis et dimanches à partir du 17 septembre jusqu'à une date indéterminée.





Le spectacle raconte l’histoire de cinq adolescents qui étudient dans un lycée artistique, réputé comme une véritable pépinière de talents. Ces jeunes se battent pour réaliser leur rêve de devenir ballerine, pianiste ou encore chanteur. Toutefois, ils sont parfois tiraillés entre passion et pression. Un jour, une nouvelle classe pour des élèves aspirant à devenir des stars de la k-pop est créee dans leur école. C'est l'occasion pour eux de se lancer un nouveau défi.





Un spectacle avec une musique entraînante et une chorégraphie impressionnate, qui n'a rien à envier à un concert de k-pop.





Date : tous les samedis et dimanches à partir du 17 septembre 2022

Lieu : Théâtre Myeongjak à Séoul