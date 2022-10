Spectacles traditionnels coréens au Gwangmudae

La Fondation coréenne pour les arts de la scène traditionnels (KoTPA) organise une série de spectacles tous les jeudis et vendredis entre le 22 septembre et le 28 octobre dans son théâtre Gwangmudae, situé dans le quartier de Dongdaemun à Séoul.





Une occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir le charme de la musique et la danse traditionnelles coréennes. Des musiciens et des danseurs chevronnés offrent douze spectacles variés, allant des concerts d'instruments traditionnels comme le gayageum et le geomungo à la danse traditionnelle en passant par le pansori, chant narratif populaire accompagné par un tambour.





Le théâtre Gwangmundae a été nommé d’après la salle historique où se déroulaient les spectacles traditionnels coréens au cours de la première moitié du XXe siècle.





Date : tous les jeudis et vendredis entre le 22 septembre et le 28 octobre 2022

Lieu : Gwangmudae à Séoul