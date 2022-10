La pièce de théâtre « Another Day of Extreme Job » est de retour depuis le 22 septembre au Théâtre BNK Busan Bank-Joeun à Busan dans le sud-est du pays. Elle restera à l’affiche jusqu'au 1er janvier 2023.





Cette pièce comique, jouée pour la première fois en mars 2021, a déjà fait rire de nombreux spectateurs. Le spectacle raconte l’histoire de quatre jeunes employés qui travaillent dans un parc d'attraction nommé Safari Express. Un jour, celui-ci lance un projet d'accouplement entre un paresseux qu'il abrite et un autre qui se trouve au Costa Rica. Autour de cet ambitieux et périlleux projet se succèdent des situations coccases et drôles à un rythme effréné.

Date : du 22 septembre 2022 au 1er janvier 2023

Lieu : Théâtre BNK Busan Bank-Joeun à Busan