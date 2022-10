Les femmes, moteur du changement en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Auparavant, les femmes nord-coréennes étaient réduites à leur statut de mère et d’épouse, devant se sacrifier pour leur famille et faire preuve de loyauté envers l'État. Mais plus récemment, cette perception traditionnelle des femmes a évolué dans les médias, qui désormais parlent de jeunes filles talentueuses et mettent en avant des femmes ayant un esprit progressiste.





« À vrai dire, le Nord a mis en place une politique pour les mères, plus qu’une politique pour les femmes, car le pays estime avoir atteint il y a bien longtemps l'égalité hommes-femmes, en 1946 pour être précis, date à laquelle a été promulguée une loi sur l'égalité des sexes, soit un an après la libération de la Corée du joug colonial japonais. Le pays juge donc que l’égalité entre les hommes et les femmes a été acquise de longue date, et que le pouvoir de ces dernières n’a cessé de s’accroître depuis », explique Park Young-ja, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





En 2020, les médias nord-coréens ont déclaré que 350 femmes du pays avaient obtenu un doctorat au cours des 10 dernières années. Précisons toutefois, pour mettre cette information en perspective, que le Nord a enregistré un nombre similaire de titulaires du même diplôme pour la seule année 2019. Bien que de plus en plus de nord-Coréennes mènent des activités sociales et professionnelles, la proportion de ces femmes reste donc limitée.